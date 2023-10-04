شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء البيضاوي يفسخ عقد العراقي أيمن حسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، فسخ عقد لاعب فريقه الكروي الأول، المحترف العراقي أيمن حسين بعد مدة قصيرة من التعاقد معه.

وأكدت إدارة الرجاء البيضاوي، أنها «عقدت اجتماعاً مع المحترف العراقي أيمن حسين، وبعد أن تم التشاور مع اللجنة التقنية للفريق، وكذلك المدرب الألماني جوزيف زينباور، تم اتخاذ قرار إنهاء عقد اللاعب».

وأضافت، أن «إدارة الرجاء البيضاوي، ومعها المدرب الألماني تفهمت جيداً الوضع الذي يعيشه اللاعب أيمن حسين وحاجته الماسة للعودة إلى العراق، لذلك قررت فسخ التعاقد معه بشكل ودي، برغم أن الإدارة ومدرب فريقها الكروي الأول كانا يعولان عليه في هذا الموسم في مركز خط الهجوم».

وكان اللاعب العراقي أيمن حسين قد انضم للرجاء خلال الانتقالات الصيفية، بعد تجربة قصيرة مع فريق الجزيرة الإماراتي، إلا أن حسين لم يكن مرتاحاً مع فريق الرجاء المغربي، لذلك طالب إدارة النادي أكثر من مرة بضرورة فسخ عقده لأسباب شخصية لعدم التحاق عائلته به في المغرب.

وقد حاولت إدارة الرجاء البيضاوي إقناعه بالبقاء مع تعهد مسؤولي الفريق بمحاولة حل مسألة التحاق عائلته به في المغرب، إلا أنه تمسك برأيه بشأن فسخ العقد.

وكان أيمن حسين، لعب في مباراة الرجاء البيضاوي أمام فريق حسنية أكادير، خلال الجولة الخامسة من الدوري المغربي، التي انتهت بالتعادل 1-1، ولم يتمكن من التسجيل.

ومن المتوقع أن يعود أيمن حسين إلى فريق القوة الجوية، حيث سبق لإدارة الأخير أن أدرجت اسمه ضمن كشوفات فريقها الكروي الأول في مسابقة الاتحاد الآسيوي لأبطال الدوري.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس اختار اللاعب أيمن حسين لصفوف منتخب «أسود الرافدين» الذي سيشارك في بطولة الأردن الدولية التي ستنطلق في 11 من الشهر الحالي.