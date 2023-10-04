الامارات | أشهر يوتيوبر في العالم يعلن توقفه عن تشجيع مانشستر يونايتد.. اختار وجهة غير متوقعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أشهر يوتيوبر في العالم، الأميركي دارين واتكينز جونيور "سبيد" توقفه عن تشجيع مانشستر يونايتد نهائياً عقب النتائج المخيبة التي حققها النادي الإنجليزي في الموسم الحالي.

ونشر سبيد على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً: "هذا كل شيء لم أعد من مشجعي يونايتد لقد كنت عضواً في يونايتد منذ عام 1987 وحامل تذكرة موسمية منذ عام 1999، ولكني لن أقوم بتجديد تذكرتي الموسمية، تم حظر تن هاغ وأونانا اعتباراً من اليوم، سأصبح من مشجعي النصر الآن، حيث أنهم يعرفون بالفعل كيفية إدارة نادي كرة القدم".

وجاء منشور اليوتيوبر الأميركي عقب الخسارة التي تلقاها مانشستر يونايتد على أرضه أمام غلطة سراي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، إذ أن "سبيد" يعد من أبرز المؤثرين على منصة يوتيوب ولديه 15 مليون متابع في قناته الخاصة.

من جهته تفاعل نادي النصر السعودي مع "سبيد" وأكد أنه يرحب به وينتظره قريباً في ملعب الأول بارك الذي يخوض عليه "العالمي" مبارياته.