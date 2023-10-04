شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أنشيلوتي عقب الفوز علي نابولي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التعليق عن فوز فريقه المثير أمام نظيره نابولي الإيطالي بنتيجة 2/3، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي قال:"نتيجة مميزة بالفعل لنا خارج الديار أمام منافس صعب، كنت أعلم بصعوبة اللقاء ولكن كنت أثق في الوقت ذاته من تحقيق نتيجة إيجابية وهو ما نجحنا في تحقيقه ".

وتابع:" سعيد بالروح الذي ظهر عليها جميع اللاعبين بعد تعادل نابولي في شوط اللقاء الثاني، الخروج بالثلاث نقاط من هذا المعترك الصعب يمنحنا الدافع في إكمال هذا المشوار نحو اللقب ".

وأتم:" ريال مدريد يمتلك الشخصية التي تمكنه من الفوز في مثل هذه المباريات، الأمور لا تتعلق فقط بحجم النجوم لدي الفريق الخصم ".

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين.