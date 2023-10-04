شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام يعادل أولي أرقام رونالدو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم وسط ريال مدريد من تحقيق رقم قياسي جديد مع الفريق المدريدي، عقب الهدف الذي أحرزه في فوز فريقه علي نابولي أمس بنتيجة 2/3 بدوري أبطال أوروبا.

بيلنجهام أصبح بهذا الهدف ثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد يتمكن التسجيل في أول مباراتين من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

حيث قد نجح اللاعب من تسجيل هدف الفوز الوحيد في مواجهة يونين برلين خلال الجولة الأولي من تلك المجموعة، الأمر الذي يؤكد علي مدي جودة وتأثير اللاعب مع الريال.

هذا وكان رونالدو أول من حقق ذلك مع ريال مدريد في موسم 2009، عقب إنضمامه مباشرة للميرنجي، ليعيد اللاعب ذكري صاروخ مادييرا بهدفه الجميل أمام نابولي في قمة الأمس.

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين