شكرا لقرائتكم خبر عن بيلينجهام ينفرد برقم قياسي مع ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت مواجهة ريال مدريد أمام نظيره نابولي بفوز الفريق المدريدي بنتيجة 2/3، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ونجح بيلينجهام خلال اللقاء من تسجيل هدف الريال الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف،في أول 9 لقاءات فقط مع ريال مدريد في كافة البطولات.

رقم بيلينجهام التاريخي لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أصبح بيلينجهام أول لاعب في تاريخ ريال مدريد من المساهمة ب 11 هدف مع الفريق في أول 9 مباريات رسمية مع الفريق.

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حيث تمكن من صناعة 3 أهداف آخرين، بخلاف ال 8 أهداف الذي قام بتسجيلهم، بمعدل 6 أهداف في بطولة الليجا، وهدفي في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الأبطال

هذا ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بعد مرور جوالتين ب 6 نقاط كاملة، وبفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف، والذي خسر المواجهة التي جمعت الفريقين.