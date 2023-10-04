شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جواو فيليكس علي مواجهة بورتو بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب برشلونة، عن مواجهة فريق بورتو البرتغالي القادمة، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال فيليكس: “نحن نعرف طبيعة الفرق التي يديرها سيرجيو ( مدرب بورتو)، علينا أن نلعب بأسلوبنا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز في تلك المباراة ".

وتابع: “ مواجهة بورتو بالتأكيد المباراة الأصعب في المجموعة، لكن نحن نسير خطوة بخطوة في دوري أبطال أوروبا، ونثق في قدرتنا علي التأهل كمتصدرين لتلك المجموعة ".

وأتم:" أحب تواجدي في برشلونة لذلك أظهر بشكل جيد دائما، صعوبة مواجهة بورتو الأولي تكمن في كونها خارج الديار، ولكن يجب أن نكون معتادين علي تلك الأجواء ".

موعد مباراة برشلونة وبورتو

هذا وسيحل برشلونة ضيفا ثقيلا علي مضيفه نادي بورتو مساء الليلة ، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.