شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يبدأ تأهيل رامى ربيعة بسبب "خراج القدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للنادى الاهلى برنامج تأهيلى لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد اصابته في القدم.

ويغيب رامى ربيعة عن مباراة إنبي لخضوعه لعملية (خٌراج) في القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة الليلة.

ويدير مباراة الأهلي وإنبي طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد محمود لطفي مساعدين، وعاطف حسين حكما رابعا، فيما يتواجد على تقنية الفيديو محمود بسيوني والسيد شعبان.

افتتح الاهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح انبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا اف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.