شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد شريف ودور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الاعلامى أحمد شوبير عن وجود مفاوضات من نادي الزمالك مع محمد شريف، المحترف في نادي الخليج السعودي خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" جمعنى اتصال هاتفي مع محمد شريف لاعب الخليج الحالي، وأخبرنى بأنه بالفعل مسئولي الزمالك يتفاوضون معه من أجل الحصول على خدماته في الصفوف بالانتقالات المقبلة".

ويضيف شوبير:" محمد شريف أعرب له عن سعادته الكبرى بالتواجد في فريق الخليج السعودي، وأنه مستمر مع فريقه الحالي لنهاية عقده نظراً لما يلاقيه من معاملة طيبة من قبل المسئولين".

وأوضح شوبير، أن شريف أبلغه إنه يستهدف في المقام الأول أن يعود إلى مصر من بوابة النادي الأهلي، وأن النادي الأهلي سوف يكون له الأولولية في أية مفاوضات مستقبلية بعد انتهاء تجربته الاحترافية في صفوف الفريق الخليجي.

وعن المقارنة بين الأهلي والزمالك إذا تقدمت الطرفين بعرض رسمي للحصول على خدماته، قال شوبير أن شريف يري أن الأولولية أيضاً سوف تكون للنادي الأهلي، وأنه يريد أن يحافظ على رصيده الحافل لدى الجماهير الحمراء، وحباً في القلعة الحمراء أيضاً سوف يوليها الافضلية في أية عروض مستقبلية.