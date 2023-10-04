شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يتدرب فى صالة الجيم ..وصبحى يشارك فى تقسيمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء .

ويخضع الونش لبرنامج تأهيلي وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

ويؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء كلاعب داخل أرض الملعب استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. وتم تقسيم الفريق لثلاثة مجموعات لخوض التقسيمة، وخاض الفريق تقسيمة الفنية، وضمت كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى. وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى الأبيض.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.