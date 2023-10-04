شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسنى وعبدالرحمن فؤاد يتقاسمان صدارة هدافى دورى المحترفين بـ3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى أحمد حسنى مهاجم فريق دكرنس وعبد الرحمن فؤاد صدارة هدافى دورى المحترفين 2023/ 2024، بعد انتهاء الجولة الثانية التى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

25 هدفا حصيلة الجولة والهاتريك الأول

شهدت مباريات الجولة الثانية أهدافا فى كل المباريات والوصول لـ25 هدفا، يتقدمهم عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات الذى وقع على أول هاتريك فى المسابقة بعدما أمطر شباك شبين بثلاثة أهداف، فى المباراة التى شهدت فوز الاتصالات برباعية، فيما شهدت مباراة السكة الحديد والمقاصة هدفا واحدا كأقل المباريات تسجيلا.

هدافو دورى المحترفين

يعتلى أحمد حسنى مهاجم فريق دكرنس وعبد الرحمن فؤاد صدارة هدافى دورى المحترفين في أول جولتين برصيد 3 أهداف لكل منهما، فيما يأتي إسماعيل بامبا ومصطفى سلطنا مهاجمى بتروجت وأكرم عبد ربه مهاجم القناة وأحمد سالم مهاجم لافيينا في الوصافة برصيد هدفين.

7 انتصارات و3 تعادلات

شهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.