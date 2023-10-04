شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام شيكابالا و عبد الله جمعة فى تدريب الزمالك قبل مباراة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في دوري نايل.

وكان "شيكابالا" خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران أمس، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية ، وشهد مران اليوم مشاركة "شيكابالا" في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء استعدادا للقاء البنك الأهلي.

وجاءت مشاركة عبدالله جمعة في التقسيمة الفنية بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له ، وشارك جمعة في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته.