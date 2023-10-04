شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موديست يفتقد الجاهزية البدنية لقيادة هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاعلامى أحمد شوبير أن الفرنسي انتونى موديست مهاجم النادي الاهلى لايزال بعيد عن الجاهزية الفنية والبدنية رغم تواجده في قائمة الفريق الليلة لمواجهة إنبى.

وقال شوبير في برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم:" موديست لا يزال بعيد عن الجاهزية الفنية والبدنية ، لايزال يحتاج لمزيد من الوقت لاستعادة فورمته ، كولر مقتنع بقدراته وهو موجود في قائمة مباراة انبى انهارده".

أضاف شوبير:" رامى ربيعة خرج من القائمة لانه مصاب بخراج في القدم وغاب رضا سليم عن تدريب الاهلى الأخير بسبب مواصلة التأهيل".

افتتح الاهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح انبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا اف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.