الليلة.. الأهلي يواجه إنبي في نصف نهائي كأس مصر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي مع إنبي، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر بنسختها الماضية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي البطولة بعد تخطي المصري البورسعيدي في دور الثمانية بالفوز عليه بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميز في الدور قبل النهائي على لقب بطولة الكأس.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي ف يمباراة الليلة كل من: رضا سليم ورامى ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وصلاح محسن وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراته أمام انبى بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات

خط الهجوم : موديست

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون تايم سبورتس، التي تمتلك القناة الحقوق الحصرية لبث البطولات المحلية.

ويملك الأهلي 38 لقب من بطولات كأس مصر، أولها كانت فى موسم 1924 / 1925 وأخرها فى موسم 2021-2022 ، كما حقق المارد الاحمر لقب وصيف كأس مصر 16 مرة.

بينما توّج إنبي بطلا لكأس مصر مرتين فى تاريخه الاولى فى موسم 2004-2005 حينما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ، واللقب الثانى في موسم 2010-2011 حينما حقق الفريق البترولى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.