شكرا لقرائتكم خبر عن الطباخ ميسي يسعد الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه نادي إنتر ميامي الأمريكي دعوة إلى أطفال المجتمع لحضور حدث ترويجي يكون فيه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي طباخاً لوجبات أطفال.

وأقيم الحدث قبل جلسة تمرينات الفريق في ملعبه DRV PNK وتحت شعار «قائمة هارد روك ميسي للأطفال» والتي أتيحت في فروع الشركة الراعية من مطاعم وفنادق حول العالم، بدءاً من يوم الثلاثاء.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في الصيف، وقاده لنيل كأس الدوري الأمريكي المكسيكي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية وتتراجع نتائج الفريق بسبب غيابه،حيث خسر إنتر نهائي كأس أمريكا، وأصبح أمر تأهله إلى «بلاي أوف» الدوري صعباً للغاية.