شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يصنف مانشستر يونايتد في خانة الفرق الضعيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

صنف البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما حالياً، نادي مانشستر يونايتد في خانة الفرق الضعيفة التي دربها في مسيرته، وقال: «أتعرض دائماً لتهمة أنني مغرور، علي الموافقة على من يقول هذا فقد حققت الكثير من الإنجازات، لكن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو كان أكبر إنجاز، الفوز معه فتح لي أبواب العالم. ذلك الفريق ضم 7 لاعبين برتغاليين و7 من اللاعبين لم يلعبوا في مسابقة أوروبية قبل ذلك النهائي بعام واحد. كنت محظوظاً بالعمل في أندية أخرى بميزانية كبيرة وعانيت صعوبات في العمل في أندية يكون الفوز فيها معجزة. فزت مع مانشستر يونايتد بلقب وفزت بكأس ونصف كأس مع روما».

تصريحات مورينيو على الرغم من غضب الإنجليز منها، وجدت صداها بعد خسارة يونايتد أمام غلطة سراي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي السادسة هذا الموسم.

وتمسك تن هاغ بموقفه، وأكد بعد الهزيمة من غلطة سراي التركي 3-2: «الموسم الماضي كان مدهشاً ورائعاً أكثر مما توقعنا، لكننا نعرف أن هناك فراغات في هذا المشروع ونمر جميعنا بفترة صعبة، لكننا متوحدون والإدارة تدعمني والفريق».

ودافع تن هاغ عن حارسه أونانا وقال: «سعداء بمجموعتنا في حراسة المرمى، أندريه وصل لنصف المسابقة وللنهائي مع إنتر ميلان الموسم الماضي ولديه إمكانيات تجعله أفضل حارس في العالم وسوف يسترجع الإيقاع».

في المقابل، وصف ويلفريد زاها هدفه في شباك فريقه السابق لفترة قصيرة، مانشستر يونايتد، بأنه الأجمل في مسيرته التي بدأت في 2009 من بين الـ93 هدفاً التي سجلها.