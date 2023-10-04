شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء العراقي يهزم اتحاد حلب السوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق الكهرباء العراقي على مضيفه فريق أهلي حلب السوري 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «مدينة الملك عبد العزيز» بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقدم فريق الكهرباء العراقي مباراة كبيرة فرض فيها هيمنته على مجرياتها طوال شوطي المباراة، وكان بإمكانه أن يضاعف النتيجة، بينما اكتفى منافسه بهجمات مرتدة قليلة شكلت بعض الخطورة على مرمى الكهرباء العراقي.

وسجل هدفي الكهرباء العراقي اللاعبان نجم شوان والمحترف الغاني دينيش بيتسون في الدقيقتين 80 و90+4.

وشهدت المباراة، إهدار المحترف السنغالي ديمو ركلة جزاء للكهرباء العراقي، عندما سدد الركلة إلى الخارج، كما شهدت طرد المدافع السوري علي أرينا، بعد أن قام بركل محترف الكهرباء العراقي ديمو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الكهرباء العراقي فرق مجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط، يليه فريق الكويت الكويتي الذي يمتلك أيضاً 4 نقاط ثم الوحدات الأردني بـ 3 نقاط وأخيراً حلب السوري من دون نقاط.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة، قال مدرب فريق الكهرباء العراقي لؤي صلاح: «لقد قدمنا مباراة متكاملة واستطعنا فرض أسلوبنا على فريق اتحاد حلب السوري خلال شوطي المباراة ونجحنا في خطف نقاط المباراة».

وأضاف: «الفوز منحنا خطوة للأمام، وفريق أهلي حلب يعد من الفرق المحترمة في سوريا».

بينما أكد لاعب فريق الكهرباء العراقي نجم شوان الذي اختير أفضل لاعب في المباراة في المؤتمر الصحفي ذاته: «استطعنا أن نقدم مباراة كبيرة ونجحنا في فرض أسلوبنا وطبقنا كل ما أراده منا المدرب لؤي صلاح».

الجدير بالذكر أن فريق الكهرباء العراقي، تعد هذه المشاركة هي الأولى له في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأنه يعد من الفرق الفتية في الدوري العراقي لكرة القدم، وحتى مشاركته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي جاءت بالصدفة؛ إذ تسبب رفض فريق الشرطة العراقي «بطل الدوري في النسخة الماضي» المشاركة في البطولة إلى فسح المجال لفريق القوة الجوية ليحل محله في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري، بينما شارك فريق الزوراء «صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي» ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي وتلاه فريق الكهرباء العراقي باعتباره «صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم».