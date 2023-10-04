شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نجم دفاع نيوكاسل معجب بمبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف نجم نيوكاسل الإنجليزي كيران تريبييه بإعجاب ابنه جيكوب (6 سنوات) الكبير بخصمه الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال المدافع الدولي الذي ساعد نيوكاسل على العودة للمسابقة الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً: «جيكوب قال لي إنه يريد نزول الملعب كتميمة مع مبابي وليس معي. لم أكن سعيداً بما قاله، إنه مهووس بمبابي ويشاهد مقاطعه على اليوتيوب طوال الوقت لذا قلت له: إن مشيت مع مبابي فلا تنظر لي في النفق».

وسيوزع النادي الإنجليزي قفازات على الأطفال المرافقين للاعبين بسبب انخفاض درجات الحرارة المفاجئ في المدينة فيما أبدى كيران (33 عاماً) استعداده للسيطرة على مبابي وقال: أنا أكبر منه بـ9 سنوات ولدي خبرة ولعبت ضد أفضل الأجنحة في العالم ومبابي واحد من الأفضل في العالم.