شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون سولسكاير المدرب الجديد لنادي زميله واين روني؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

شوهد نجم ومدرب مانشستر يونايتد السابق النرويجي أوليه جونار سولسكاير وهو يزور الثلاثاء نادي دي سي يونايتد الذي يدربه حالياً زميله السابق ونجم اليونايتد واين روني.

ورافق سولسكاير اثنان من مساعديه في الجولة بمرافق النادي في ليزبرغ، فيما كان روني وعناصر فريقه في ولاية تكساس استعداداً لمواجهة أوستن الأربعاء.

وينتهي عقد روني نهاية الموسم، رغم وجود خيار للتمديد لعام 2024،ما فتح باب التكهنات بأن سولسكاير قد يكون البديل.

وكان روني كشف الشهر الماضي عن عدم فتح باب التفاوض معه وقال:«أشعر بخيبة أمل وغضب لأنه لم يكن هناك اتصال من الإدارة بي منذ شهرين. طلبنا تمديد العقد ويمكننا التفاوض بشأنه لكن لم نسمع رداً، سأتقبل ما يحصل، لكنني كنت آمل على الأقل أن نتحدث وهذا لم يحصل».

ولعب سولسكاير بجوار روني في اليونايتد وفازا معاً بلقب الدوري الممتاز موسم 2006-2007 وفي حال خلافته له لن يجد روني صعوبة في تقبل نهاية تجربته الأمريكية.

ويحتل فريق روني مركزاً خارج «البلاي أوف» في الدوري بفارق الأهداف عن مونتريال صاحب المركز التاسع والأخير في فرق البلاي أوف.