الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الكأس الليلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

استعد فريق إنبي جيدا لمباراة الأهلي من خلال مشاهدة مباريات الأهلي في الموسم الحالي، والمحاضرات الفنية التي عقدها تامر مصطفى المدير الفني مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالتحلي بالهدوء والتركيز الشديد وتضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي، لأن ترك مساحات من شأنه يهدد مرمى الفريق البترولي باستقبال الأهداف.

وحث تامر مصطفى لاعبيه على ضرورة بذل الجهد طوال الـ90 دقيقة وتقديم مستوى قوي وإبطال مفعول مفاتيح لعب الأهلي، وعدم ترك الحرية للاعبيه في التحرك بأريحية أو خلق خطورة على مرمى الفريق البترولي، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح لهم أمام الأهلي، من أجل إحراج الفريق الأحمر والتمسك بأمل الفوز والصعود إلى المباراة النهائية، على أمل تحقيق لقب جديد يضاف للفريق البترولي.