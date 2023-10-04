مجلس الإسماعيلى يناقش غرامة حمدى النقاز لصالح الزمالك خوفا من إيقافه

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القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، أزمة غرامة التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الدراويش لصالح الزمالك، خوفا من خسارة خدمات اللاعب لمدة 6 أشهر للإيقاف حال عدم السداد.

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، قرارا بتغريم التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي، مبلغ 160 ألف دولار لصالح نادي الزمالك بسبب فسخ التعاقد.

ويدرس مجلس الإسماعيلى، مساعدة التونسى على تجهيز هذا المبلغ ودفعه للزمالك حتى لا يخسر الفريق جهود التونسى حمدى النقاز بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب في الفترة الأخيرة.

واتفق المجلس على ضرورة دفع المبلغ سواء من اللاعب أو من خلال دفع جزء من مستحقاته خلال الـ45 يوما القادمة حتى يضمن عدم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعول عليها إيهاب جلال.

ومن جانبه، تسلم إيهاب جلال تقريراً من جهازه المعاون عن 4 مباريات خاضها النادى الاهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الاحمر بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى في الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.