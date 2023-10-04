شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق فعاليات القافلة المتنقلة " الشباب والمناخ اليوم " بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين ، فعاليات القافلة المتنقلة " الشباب والمناخ اليوم "، بمحافظة الفيوم ، وذلك بحضور بحضور الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم .

و يتم تنفيذ القافلة على مستوى المحافظات، بهدف مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ ، حيث تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، حوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بنادي محاقظه الفيوم بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

وتأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى ، على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ .