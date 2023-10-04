شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تطلق فعاليات القافلة المتنقلة " الشباب والمناخ اليوم " بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
و يتم تنفيذ القافلة على مستوى المحافظات، بهدف مشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ ، حيث تنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، حوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بنادي محاقظه الفيوم بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.
وتأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى ، على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ .
وشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، للعام الدراسي الجامعي 2023/2024، والذي تنظمه الوزارة من خلال (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بجامعة كفرالشيخ.
وحضر حفل الختام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، عمرو البشبيشي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة، الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابيّ بالوزارة، ولفيف من السادة عمداء الكليات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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