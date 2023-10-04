شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات من تاريخ الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة إنبى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء مع نظيره انبى فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر ، حيث يأمل المارد الاحمر فى الصعود لنهائى البطولة ضمن خطة التتويج باللقب، بعد تتويجه بالدوري وكأس مصر والسوبر ودوري أبطال إفريقيا فى الموسم الماضى،قبل أن يخسر السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري فى بداية الموسم الجاري.

بينما يفتش إنبي في العودة من جديد لمنصات التتويج عبر بوابة كأس مصر، والفوز على الأهلي وتحقيق المفاجأة، حيث تعد بطولة الكأس هي بطولة المفاجأت وليس لها كبير على الإطلاق.

شارك الاهلى في 91 نسخة من كأس مصر ، توج بـ 38 لقب ، لعب 346 مباراة فاز في 258 وتعادل في 42 وخسر 46 لقاء ، سجل 782 هدف تلقت شباكه 257 هدف ، خرج بشباك نظيفة في 171 مباراة ، لم يسجل في 38 لقاء ، أحمد مكاوى هداف الاهلى بالكأس برصيد 35 هدفاً ، هادى خشبة أكثر لاعبى الاهلى مشاركة في الكأس برصيد 34 مباراة ، 13-0 أكبر فوز للأهلى في الكأس وكان أمام الجونة ، واجه الاهلى 76 منافس ببطولة كأس مصر.

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.



