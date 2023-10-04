شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ألقاب الأهلى وإنبى فى كأس مصر قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهر الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة كاس مصر، في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة عروضه القوية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، ورغبة إنبي في استكمال مشواره ببطولة الكأس والمنافسة على حصد لقب جديد.

يملك الاهلى 38 لقب من بطولات كأس مصر أولها كانت فى موسم 1924 / 1925 وأخرها فى موسم 2021-2022 ، كما حقق المارد الاحمر لقب وصيف كأس مصر 16 مرة.

بينما توج انبى بطلا لكأس مصر مرتين فى تاريخه الاولى فى موسم 2004-2005 حينما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ، واللقب الثانى في موسم 2010-2011 حينما حقق الفريق البترولى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.