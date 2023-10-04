شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للزوجى مختلط يحقق ذهبية بطولة أفريقيا للرماية ويتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الرامى مجدى حافظ و جنى عبدالله مقعد جديد لمصر فى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالميدالية الذهبية فى بطوله افريقيا للرماية بالمسدس والبندقية فى منافسات 10 متر بندقيه ضغط هواء فرق مختلط.

وبهذه النتيجة حجزت مصر مقعدًا خامسًا فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى رياضة الرماية، بجانب كل من عزمى محيلبة وريماس خليل ومحمد حمدى وهالة الجوهري.

وتُقام بطولة أفريقيا للرماية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس.