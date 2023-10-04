شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. الاتصالات وبتروجت بالعلامة الكاملة و3 أندية بلا نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

الاتصالات وبتروجت بالعلامة الكاملة

ونجح فريقا المصرية للاتصالات وبتروجت فى حصد العلامة الكاملة بانتصارين برصيد 6 نقاط، حيث واصل الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فى تحقيق الفوز على جمهورية شبين برباعية، بينما عاد بتروجت بقيادة سيد عيد بانتصار مهم على القناة من ملعبه ليتربعا على صدارة ترتيب دورى المحترفين.

3 أندية بلا نقاط

ويقبع فى ذيل الترتيب 3 أندية لم تحصد أى نقاط حتى الآن، وهى مصر المقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين، بعد الهزيمة فى أول جولتين، فيما حقق فريقا أسوان وأبو قير للأسمدة الفوز الأول لهما فى دورى المحترفين.

نتائج الجولة الثانية

اتصالات 4 / 0 جمهورية شبين

لافيينا 3/ 0 النصر للتعدين

أبو قير 2/ 1 طنطا

القناة 1/ 2 بتروجت

راية 1 /1 دجلة

المقاصة 0 / 1 السكة الحديد

بترول أسيوط 0/ 1 بروكسى

مكادى 2/ 2 دكرنس

أسوان 2/ 0 النجوم

غزل 1/ 1 حرس الحدود