شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. حسن عبد المنعم يتقدم باستقالته من تدريب النصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسن عبد المنعم المدير الفني لفريق النصر للتعدين، باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة في أول جولتين من منافسات دورى المحترفين 2023/ 2024.

وطلب حسن عبد المنعم من إدارة النصر للتعدين قبول استقالته لأسباب خاصة بالمدرب، ومن المقرر أن تعلن إدارة النصر خلال الساعات المقبلة موقفها من هذه الاستقالة سواء بقبولها أو رفضها.

وشهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.

ونجح فريقا المصرية للاتصالات وبتروجت فى حصد العلامة الكاملة بانتصارين برصيد 6 نقاط، حيث واصل الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فى تحقيق الفوز على جمهورية شبين برباعية، بينما عاد بتروجت بقيادة سيد عيد بانتصار مهم على القناة من ملعبه ليتربعا على صدارة ترتيب دورى المحترفين.

ويقبع فى ذيل الترتيب 3 أندية لم تحصد أى نقاط حتى الآن، وهى مصر المقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين، بعد الهزيمة فى أول جولتين، فيما حقق فريقا أسوان وأبو قير للأسمدة الفوز الأول لهما فى دورى المحترفين.

نتائج الجولة الثانية

اتصالات 4 / 0 جمهورية شبين

لافيينا 3/ 0 النصر للتعدين

أبو قير 2/ 1 طنطا

القناة 1/ 2 بتروجت

راية 1 /1 دجلة

المقاصة 0 / 1 السكة الحديد

بترول أسيوط 0/ 1 بروكسى

مكادى 2/ 2 دكرنس

أسوان 2/ 0 النجوم

غزل 1/ 1 حرس الحدود