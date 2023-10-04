شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الأهلى والزمالك فى شهر أكتوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الأهلى والزمالك في شهر أكتوبر الجارى، العديد من المباريات المهمة للفريقين، فالأهلى لديه 5 مواجهات في 3 بطولات مختلفة، بينما الزمالك له 3 مباريات في دورى نايل. مباريات الأهلى في شهر أكتوبر مباريات الأهلى في شهر أكتوبر الأهلى مع إنبى 4 أكتوبر "نصف نهائي كأس مصر" الأهلى والإسماعيلى 8 أكتوبر "دورى نايل" الأهلى مع سيمبا التنزانى 20 أكتوبر في تنزانيا "الدورى الأفريقي" الأهلى وسيمبا 24 أكتوبر بالقاهرة "الدورى الأفريقي" الأهلى مع بلدية المحلة 29 أكتوبر "دورى نايل" موعد مباريات الزمالك في أكتوبر

موعد مباريات الزمالك في أكتوبر الزمالك مع البنك الأهلى 7 أكتوبر "دورى نايل" الزمالك مع سموحة 21 أكتوبر "دورى نايل" الزمالك مع إنبى 27 أكتوبر "دورى نايل"

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