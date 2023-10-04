باريس أمام نيوكاسل وبرشلونة يواجه بورتو.. جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأربعاء الموافق 4-10-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات المحلية منها والعالمية.

وتستكمل اليوم مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره لايبزيج الألماني.

كما يصطدم برشلونة الإسباني بمنافسه بورتو البرتغالي على ملعب الدراجاو، ويلتقي باريس سان جيرمان مع نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وعلى الصعيد المحلي، يواجه الأهلي فريق إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد وفينورد الهولندي، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على beIN Sports 2.

رويال أنتويرب البلجيكي وشاختار، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على beIN Sports 8.

سيلتك ولاتسيو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 8.

سرفينا زفيزدا الصربي ويونج بويز، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 6.

تين هاج بعد خسارة مانشستر يونايتد: ما فعلناه أمام جالطة سراي غير مسموح به.. وسأدعم أونانا

لايبزيج ومانشستر سيتي، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 4.

بورتو وبرشلونة، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 2.

بوروسيا دورتموند وميلان، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 3.

نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع على beIN Sports 1.

كأس مصر

الأهلي وإنبي، الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على ON sport 1.