الامارات | ليفربول يخسر خدمات خمس نجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي ليفربول اليوم صدمة جديدة، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث أكدت أن لجنة الاستئناف بخصوص البطاقات الحمراء في الاتحاد الانجليزي رفضت طلب ليفربول بمراجعة البطاقة الحمراء التي تلقاها كورتيس جونز، وقامت بتثبيت العقوبة ضده ليغيب رسميا عن ثلاثة مباريات مقبلة، وتشمل لقاءات برايتون وإيفرتون ونوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تتوقف معاناة ليفربول عند هذا الحد، إذ تم أيضا تثبيت عقوبة الطرد الخاصة بنجمه البرتغالي دييغو جوتا، ليغيب رسميا لمباراة واحدة، بينما يفتقد الفريق الهولندي غاكبو بعد تعرضه للإصابة، وجاءت هذه الغيابات كلها بسبب مباراة توتنهام المثيرة للجدل، والتي خسرها ليفربول 1-2، وألغي له هدف صحيح من لويس دياز. يضاف إلى هذا غياب اثنين من اللاعبين وهما تياغو ألكانتارا وستيفان بياسيتيتش للإصابة أيضا.