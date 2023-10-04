"اللاعب أخبرني".. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك لضم محمد شريف لاعب فريق الخليج السعودي خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "جمعني مكالمة هاتفية مع محمد شريف، وأخبرني بالفعل أن هناك اتصالات من مسئولي الزمالك للتعاقد معه".

أضاف "شوبير": "محمد شريف أخبرني أنه سعيد للغاية بالتواجد في السعودية وتحديدا نادي الخليج، ويعمل على الاستمرار لأطول فترة ممكنة، في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الدوري السعودي حاليا".

أوضح: "تحدثت مع شريف عن مستقبله في حال عودته لمصر، وأكد لي أن الأولوية العودة لبيته النادي الأهلي، خاصة وأنه حقق معه العديد من البطولات، ويرتبط مع الجماهير بعلاقة جيدة".

وكان محمد شريف رحل إلى صفوف الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بشكل نهائي بعد موافقة النادي الأهلي.