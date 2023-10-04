اتفاق بين إيران والسعودية على إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان الوصول لاتفاق مع الجانب السعودي لإعادة مباراة اتحاد جدة وسباهان، في الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.

قال عبد اللهيان في محادثة مع الصحفيين نقلتها وكالة إيرنا الفارسية: "علاقتنا مع المملکة العربیة السعودیة جیدة ويجب ألا نسمح للرياضة أن تؤثر سلباً على العلاقة الطيبة بين البلدين".

أضاف: "كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي أثناء أحداث المباراة والعلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية"

اختتم: "هناك اتفاق بين إيران والسعودية على أن تقام المباراة في وقت لاحق، لم يتم تحديده بعد".

يذكر أنه تم إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني، مساء الأثنين الماضي، من قبل مراقب المباراة بسبب عدة أمور تنظيمية في أرضية الملعب.