القبلة ليست السبب.. فيفا يوضح أسباب إقالة رئيس الاتحاد الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أًصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا يفسر فيه أسباب قرار إيقاف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من منصبه عقب كأس العالم للسيدات 2023.

أشار البيان إلى أن قرار إقالة لويس روبياليس لمنع التأثير المحتمل على الشهود، إذ قال قاضي لجنة الانضباط في الفيفا خورخي بالاسيو: " الإيقاف تم لتقديم الشهادات المحتملة بحرية، دون أي نوع من الضغط أو الخوف أو الانتقام، كما أنه يخلق بيئة أفضل وأكثر أمناً لكل اللاعبات في المنتخب الوطني الإسباني ".

احتاج الفيفا سببًا واحد فقط من 4 أسباب لاستبعاد روبياليس، فيما تم استيفاء أربعة أسباب بالفعل، إذ أن الإيقاف تم بسبب تصرفاته والاتحاد يومي 25 و 26 أغسطس.

في يوم 25 أغسطس، هدد الاتحاد الإسباني اللاعبة جينيفر هيرموسو وضغط عليها وعلى زميلاتها للتحدث بشكل إيجابي عما حدث.

وقال الاتحاد في يوم 26 أغسطس: "علينا أن نوضح أن السيدة جنيفر هيرموسو تكذب في كل تصريح قالته عن الرئيس".

شدد قاضي الفيفا على أن السلوك السابق لا يمكن التسامح معه، لأنه يتسبب في عرقلة إجراءات الانضباط، كما أن الفيفا تواصلت مع اللاعبة للتأكد من تصريحاتها.

يذكر أنه تم إقالة لويس روبياليس من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني في 10 سبتمبر، وكان قد قام بتقبيل جينيفر هيرموسو أثناء مراسم تتويج سيدات إسبانيا بكأس العالم 2023.