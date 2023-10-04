6 مباريات "مجنونة" جمعت بين الأهلى وإنبى قبل لقاء الليلة بالكأس

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر، مباراة الاهلى وإنبى دائمًا ما تحفل بإثارة وندية وعدد وافر من الأهداف ومن النادر جدًا أن تنتهي بدون أهداف.

”الخليج 365” يرصد أجمل مواجهات بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة..الأهلي 4-3 إنبي

فى موسم 2007 -2008 كانت مباراة الدور الأول على ملعب الكلية الحربية أكثر مباريات الفريقين إثارة، وأنهاها الأهلى فائزًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم إنبى عبر أحمد المحمدى ثم تعادل أبو تريكة للأهلى فى نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى عاد فننست دى فونيه ليتقدم لإنبى قبل أن يتعادل عماد متعب للأهلى، ثم تقدم الاهلى عبر أحمد بلال ليتعادل إنبى مرة أخرى عبر مانو، وأخيراً سجل فلافيو هدف الفوز للأهلى فى الوقت بدل الضائع.

الأهلى 3-3 إنبى

وفى موسم 2008 قدم الفريقان واحدة من أمتع مبارياتهما والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، أحرز للأهلى بركات هدفين وأمادو فلافيو هدف، ولإنبى أحمد رؤوف بهدفين ورامى عادل مدافع الأهلى خطأ فى مرماه.

الأهلي 5-1 إنبي

وفى 24 مايو 2013 كانت النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الناديين حينما فاز الأهلى بخماسية مقابل هدف على إنبى.

افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.

إنبي 1-0 الأهلي مباراة سيد عبد النعيم

استضاف الاهلى نظيره انبى على ملعب المقاولون فى مباراة حاسمة، وكان الأحمر يحتاج للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى وكان التعادل سينقل أبناء القلعة الحمراء لمباراة فاصلة حتى فى حال فوز الإسماعيلى على الزمالك، تلك المباراة التى كانت تقام فى نفس التوقيت فى استاد القاهرة.



الأهلى 4-1 إنبى ونجح سيد عبد النعيم لاعب الفريق البترولى فى تسجيل الهدف القاتل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من جانب أسامة حسن، الذى أرسل الكرة من خلف مدافعى الأهلى ليتمكن عبد النعيم من تسجيل هدف قاتل يغتال به أحلام الأهلاوية ببطولة الدورى.الأهلى 4-1 إنبى

وفى 2 ديسمبر 2017 دك فريق الأهلى حصون إنبى برباعية مقابل هدف فى مباراة الفريقين بالدورى آنذاك، سجل رباعية الأهلى سعد سمير وأجاى ووليد أزارو وأحمد الشيخ وسجل صلاح محسن لاعب إنبى آنذاك هدف الفريق البترولى الوحيد.

الاهلى 2-1 انبى

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم في 21 مايو 2022 بين الاهلى وإنبى بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة للمسابقة والتي أقيمت على ستاد المقاولون العرب، سجل ثنائية المارد الأحمر على معلول فيما سجل هدف إنبى الوحيد مصطفى شلبى، وكانت المباراة قمة في الإثارة حيث كان الفريق البترولى فائزاً حتى الدقيقة 95 حتى نجح على معلول في تسجيل هدفين الفوز للمارد الأحمر.