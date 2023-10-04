شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائرة: قرار ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية استكمال لمسيرة النهوض بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر قمر رئيس الإتحاد المصرى للكرة الطائرة على دعمه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها نهاية العام الجارى تنفيذا لرغبة ملايين المصريين، مؤكدا أن قرار الرئيس السيسى، إستكمالا لمسيرة النهوض بالدولة المصرية.

وقال قمر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، ادعم الرئيس السيسى لما قدمه لمصر فى جميع مناحى الحياة وخاصة على الصعيد الرياضى بعد كل هذه الانجازات التى شهدها عهده على المستوى الرياضى.

وقال قمر أن ترشيح الشعب للرئيس السيسى لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة، خير دليل على الإنجازات المهمة التى لمست الجموع فى عهده خلال السنوات الماضية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.