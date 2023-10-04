شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الأهلي مع نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهر الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية والاقتراب خطوة من تحقيق البطولة.

موعد مباراة الأهلى و إنبى فى الكأس

تقام مباراة الأهلى و إنبى فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى ، فى نصف نهائى كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

غيابات الأهلى أمام إنبى

يغيب عن الاهلى في مباراة الليلة أمام انبى 11 لاعباً هم :" رضا سليم ورامى ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وصلاح محسن وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك

التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى

يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام انبى مكون من : حراسة المرمى، محمد الشناوي ، خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول ، خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات ، وفى الهجوم موديست .

كيف تأهل الأهلى و انبى لنصف النهائى

وتأهل الأهلى الى نصف النهائى بعد الفوزعلى المصري بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما بإستاد برج العرب المقامة في ربع نهائي كأس مصر، بينما تأهل إنبى بعد التغلب على النجوم بنتيجة 3/1 فى دور ربع النهائى .