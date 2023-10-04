شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: ضم ناصر منسى فى يناير وارد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية : "الفريق يحتاج التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي، ولكن هناك وقت كاف لاختيار الصفقات المناسبة للتعاقد معها في شهر يناير المقبل" .
وعن احتمالية ضم ناصر منسي مهاجم الزمالك والمنضم من نادي البنك الأهلي ، علق نصار قائلاً : "كل شئ وارد، ناصر منسي من اللاعبين المميزين في مركزه بالدوري الممتاز وهو ابن النادي وفي حال موافقة الزمالك علي رحيله سيتم ضمه فورا الي الفريق".
ويستعد البنك الأهلى لمواجهة فريق الزمالك فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.
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