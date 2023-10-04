شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى: ضم ناصر منسى فى يناير وارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والصفقات المتوقع ان يضمها إلي الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية : "الفريق يحتاج التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي، ولكن هناك وقت كاف لاختيار الصفقات المناسبة للتعاقد معها في شهر يناير المقبل" .

وعن احتمالية ضم ناصر منسي مهاجم الزمالك والمنضم من نادي البنك الأهلي ، علق نصار قائلاً : "كل شئ وارد، ناصر منسي من اللاعبين المميزين في مركزه بالدوري الممتاز وهو ابن النادي وفي حال موافقة الزمالك علي رحيله سيتم ضمه فورا الي الفريق".