شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد شريف : "ما فيش أي مفاوضات رسمية من الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد مصطفى، وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، إن اللاعب سعيد حاليا بتواجده في النادي السعودي ، ولا يفكر بالعودة للدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد مصطفى، في تصريحات إذاعية : "ما فيش أي مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك أو مسئولين، والكلام كله من وكلاء فقط". وأضاف: "لم يتحدث معي أي مسئول بشكل رسمي من نادي الزمالك لضم شريف، وتحدث معي فقط وكيل أو 2 فقط، يستفسران عن مستقبل اللاعب، وإمكانية انضمام اللاعب لنادي الزمالك".

وتابع وكيل محمد شريف ، أن النادي الأهلي قام بوضع بند في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي يمنح الأهلي أولوية في ضم اللاعب حال رحيله.

ورحل محمد شريف عن صفوف النادي الأهلي وانضم إلى نادي الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسمين.

وأكمل: "في حال تساوي عرضين لضم شريف ستكون رغبة اللاعب هى الحاسمة، ولكن أي عرض يتم عرضه على اللاعب يتم سؤال النادي الأهلي عن حاجته للاعب قبل رحيله عن الخليج السعودي".

وواصل وكيل شريف : "من الممكن أن يلعب شريف لأي نادي حال عدم رغبة الأهلي في ضمه".