غزل المحلة يعين أحمد حسين مخططاً لأحمال الفريق الأول

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الدكتور أحمد حسيــن مخططاً لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024 .

وكان الدكتور أحمد حسين مسئولاً عن تأهيل الإصابات في جهاز خالد عيد ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من الأربعاء 4 أكتوبر 2023.

وتعادل غزل المحلة مع فريق حرس الحدود 1/1 في المباراة التي أقيمت بينهما بافتتاح الجولة الثانية من دوري المحترفين والمقامة على استاد غزل المحلة، احرز هدف حرس الحدود محمود ممدوح في الدقيقة 42، وتعادل رجب مارو في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المحلة عند النقطة 4 ونفس الامر بالنسبة لفريق حرس الحدود الذي وصل الي نفس الرصيد من النقاط.