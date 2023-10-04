7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 4/10/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، بروتوكول بين استادات والمجتمعات العمرانية يتيح عضويات بأسعار متنوعة بأندية سيتى كلوب، ومصر تخسر أمام اليابان فى نصف نهائى كأس العالم لكرة القدم للصم، وانتظام شيكابالا و عبد الله جمعة فى تدريب الزمالك قبل مباراة السبت.

بروتوكول بين استادات والمجتمعات العمرانية يتيح عضويات بأسعار متنوعة بأندية سيتى كلوب

وقع مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضى باعتبارها الشركة الوطنية الأكبر فى مجال الاستثمار والتطوير الرياضى وصاحبة الخبرات فى تشغيل وإدارة الأندية الرياضية.