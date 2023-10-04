شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وإنبى فى كأس مصر قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع إنبى على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر.

افتتح الأهلى مشواره فى هذه النسخة من كأس مصر بالفوز على منتخب السويس بهدف دون رد فى دور الـ"32" للبطولة ثم تخطى عقب الداخلية بهدفين دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى دور الثمانية.

فى المقابل افتتح إنبى مشواره فى البطولة بالفوز على لافيينا أف سى بثلاثية دون رد فى دور الـ"32" ثم تخطى عقبة فيوتشر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق فى دور الـ"16" ، ثم تخطى الفريق البترولى عقبة النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الثمانية.

استعد فريق إنبي جيدا لمباراة الأهلي من خلال مشاهدة مباريات الأهلي في الموسم الحالي، والمحاضرات الفنية التي عقدها تامر مصطفى المدير الفني مع لاعبيه، طالبهم خلالها بالتحلي بالهدوء والتركيز الشديد وتضييق المساحات أمام لاعبي الأهلي، لأن ترك مساحات من شأنه يهدد مرمى الفريق البترولي باستقبال الأهداف. وحث تامر مصطفى لاعبيه على ضرورة بذل الجهد طوال الـ90 دقيقة وتقديم مستوى قوي وإبطال مفعول مفاتيح لعب الأهلي، وعدم ترك الحرية للاعبيه في التحرك بأريحية أو خلق خطورة على مرمى الفريق البترولي، مع ضرورة استغلال أي فرصة تتاح لهم أمام الأهلي، من أجل إحراج الفريق الأحمر والتمسك بأمل الفوز والصعود إلى المباراة النهائية، على أمل تحقيق لقب جديد يضاف للفريق البترولي.



