شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبو شقة تفوز بذهبية بطولة أفريقيا للرماية وتتأهل إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت أميرة أبو شقة، لاعبة منتخب الرماية والنائبة البرلمانية، في حصد الميدالية الذهبية، خلال منافسات الاسكيت سيدات، ببطولة إفريقيا للرماية المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأهلت أميرة أبو شقة، إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري، وعزمي محيلبة.

ورفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 15 ميدالية، حتى اليوم الثاني، من منافسات البطولة الإفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميًا ورامية من 15 دولة إفريقية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتوج لاعبو منتخب مصر حتى الآن بـ15 ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.