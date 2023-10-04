إيران تؤكد عدم تأثير إلغاء مباراة لكرة القدم على علاقاتها مع السعودية

الرياص - اسماء السيد - طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن إلغاء مباراة في كرة القدم هذا الأسبوع بين نادٍ إيراني وضيفه السعودي لن يؤثر على العلاقات التي استؤنفت هذا العام بين الخصمين الإقليميين.

وألغيت مباراة سباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي التي كانت مقررة الإثنين في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن أمير عبداللهيان قوله "كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي (فيصل بن فرحان) أثناء أحداث المباراة هذه"، مؤكدا أن "العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين".

ودعا الوزير الإيراني الاتحاد الآسيوي للتعامل مع المباراة "من الناحية الفنية"، مشيرا الى أن طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد لها.

وأبرمت طهران والرياض في نيسان/أبريل الماضي اتفاقا برعاية بكين لاستئناف العلاقات وإعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية في البلدين.

وفي ظل هذا الاتفاق، أعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الموسم السماح بإقامة مباريات الأندية السعودية والإيرانية في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد اقامتها على أرض محايدة منذ 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

واستضافت إيران في 19 أيلول/سبتمبر أول فريق سعودي على أراضيها منذ سبعة أعوام، حين فاز النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2 صفر.