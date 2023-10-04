شكرا لقرائتكم خبر عن ويفا: خطوة أخيرة تفصل بريطانيا وأيرلندا عن تنظيم «يورو 2028» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» أن اعتماد تنظيم بريطانيا وأيرلندا المشترك لتنظيم بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2028» تنقصه خطوة واحدة.

وأعلن «ويفا» استبعاد ملف تنظيم تركيا لبطولة الأمم الأوروبية 2028، بعد قبول طلبها لتنظيم نسخة 2032 بالاشتراك مع إيطاليا، وهو ما يعني أن الملف البريطاني-الأيرلندي أصبح بلا منافس.

وأشار الاتحاد إلى أن الإعلان عن الدول المنظمة لنسختي البطولة في 2028 و2032 سيكون خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 10 أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان ويفا «ستكون العروض التقديمية في ذلك الاجتماع جزءاً مهماً من التقييم، الذي سيضع في الاعتبار محتوى العروض المقدمة قبل اتخاذ القرار».

وفي حال وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على طلب تنظيم بريطانيا وأيرلندا المشترك، سيتعين عليها كذلك تحديد عدد منتخبات الدول المضيفة المتأهلة بشكل مباشر للبطولة، بسبب ارتباط الملف بستة منتخبات.

وتنص لوائح تنظيم البطولات القارية على مشاركة الدول المضيفة بشكل مباشر، دون الحاجة لخوض التصفيات المؤهلة، وتضم بريطانيا 4 منتخبات أوروبية هي إنجلترا، أسكتلندا، ويلز، أيرلندا الشمالية، إلى جانب منتخب أيرلندا الطرف الثاني في الملف.

يذكر أن ملف تنظيم بريطانيا وأيرلندا لبطولة يورو 2028 يضم 10 استادات من بينها ويمبلي، والاتحاد، وفيلا بارك، وتوتنهام هوتسبير، وسانت جيمس بارك، وكذلك ملعب نادي إيفرتون الذي يجري بناؤه.