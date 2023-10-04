الامارات | سهيل بن بطي: «استراتيجية 2031» ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجلسة الأولى من النسخة السابعة لمنتدى صناعة الرياضة 2023 في أبوظبي، والذي انطلق اليوم، وتستمر جلساته وفعالياته غدا، إلقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031. واستعرض الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، خلال الجلسة أبرز أهدافها ومشاريعها التحولية والاستراتيجية وكيف ستساهم في إحداث نقلة نوعية للرياضة الإماراتية من أجل الوصول إلى العالمية لمواكبة التحولات الكبيرة في مجال الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تعد الاستراتيجية ثمرة جهود متضافرة بين الهيئة العامة للرياضة وشركائها وقد تم تطويرها بعد دراسة شاملة للواقع الرياضي لدولة الإمارات، وفقاً لأفضل الدراسات والتجارب والممارسات العالمية لتكون ركيزة أساسية لتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وبما يتماشى مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، التي دائماً ما تضع الرياضة ضمن أبرز أولوياتها نظراً لدورها الكبير في ترسيخ القوة الناعمة لدولة الإمارات».

وأضاف: «يتضمن هيكل الاستراتيجية 17 مشروعاً طموحاً منها 3 تحولية و14 مشروعاً استراتيجياً، وقد شهدت المرحلة الأولى البدء في تنفيذ عدد من المشروعات أبرزها تطوير رياضة النخبة الاحترافية وإطلاق نسخة تجريبية من مشروع الألعاب المدرسية، وتستمر الجهود المتضافرة خلال المرحلة المقبلة بين جميع الجهات المعنية في الدولة لوضع كافة مشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ وفقاً للإطار الزمني المحدد من أجل الارتقاء بالرياضة الإماراتية إلى مستويات جديدة من التميز وخلق مجتمع صحي قادر على الإنجاز».

وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين الإماراتيين وأكثر من 200 مشارك من الشخصيات المرموقة والحضور، لمناقشة وبحث الفرص والحلول للتحديات الحالية التي تواجه الرياضة في المنطقة، وسبل توحيد الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية لتعزيز نمو وتطوير الرياضة في كافة أنحاء منطقة الخليج العربي.