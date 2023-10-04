الامارات | فتح باب التسجيل في النسخة الـ 7 لـ «تحدي دبي للياقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «تحدي دبي للياقة» عن فتح باب التسجيل في دورته السابعة والتي تنطلق السبت 28 أكتوبر الجاري، وحتى الأحد 26 نوفمبر المقبل، متضمنةً مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في عدة مواقع في المدينة. ويسهم «التحدي»، بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً. جدير بالذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وستضم دورة 2023 ثلاث قرى للياقة البدنية، بما في ذلك عودة قرية «دي بي ورلد كايت بيتش»، ومركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية بالإضافة إلى «رن أند رايد سنترال»، ويوفر «التحدي» 600 جلسة مجانية للياقة البدنية وأكثر من 400 ساعة من الأنشطة على مدار الشهر، تطل جميعها على معالم دبي الرائعة، وسيضم 26 مركزاً للياقة البدنية.

ويقام«تحدي دبي للدراجات الهوائية» 12 نوفمبر المقبل، كما سيعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، ويختتم 26 نوفمبر. وشهدت دورة العام الماضي مشاركة قياسية، بأكثر من 34,897 مشاركاً في «تحدي الدراجات»، و193,000 مشاركاً في «تحدي الجري»، كما ستشهد دورة 2023 فعالية كبرى جديدة وهي «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً»، الذي يقام في منطقة حتا 18 نوفمبر.