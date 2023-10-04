الامارات | هل تعاد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي بعد فضيحة هدف دياز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لإعادة مباراة فريقه ضد مضيفه توتنهام هوتسبير، بعد الخطأ الفادح الذي شهده اللقاء الذي جرى بين الناديين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، والذي تسبب في إلغاء هدف للفريق الأحمر.

ولا تزال تداعيات الخطأ الذي ارتكبه حكام (فار) في المباراة التي انتهت بفوز توتنهام 2 / 1 على ليفربول، تلقي بظلالها على بطولة الدوري الإنجليزي، حيث قاموا - بشكل خاطيء - في إلغاء هدف الكولومبي لويس دياز بسبب سوء فهم القرار الذي اتخذه حكم اللقاء على أرض الملعب.

ونشرت لجنة حكام الدوري الإنجليزي المحادثة الصوتية بين حكام المباراة ومسؤولي تقنية فار، بناء على طلب من ليفربول، لكن كلوب قال إن ذلك لم يجلب لفريقه أي منفعة.

أكد كلوب «المحادثة لم تغير الأمر على الإطلاق. إنه خطأ واضح. أعتقد أنه ينبغي أن تكون هناك حلول لذلك، وأرى أنه يتعين إعادة المباراة».

وأضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «الحجة ضد اتخاذ قرار إعادة المباراة هي أنه يفتح الباب أمام وقائع أخرى مماثلة. إنه أمر غير مسبوق، ولم يحدث من قبل».

أوضح مدرب ليفربول «إنني معتاد على اتخاذ القرارات الخاطئة والصعبة، لكن شيئا كهذا لم يحدث مطلقا ولهذا السبب أعتقد أن إعادة المباراة هي الشيء الصحيح الذي يجب القيام به».

وردا على سؤال ما إذا كان ليفربول قد طلب - أو سيطلب - من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إعادة المباراة رسميا، قال كلوب: «في هذه المرحلة ما زلنا نراجع المعلومات المتوفرة لدينا».

