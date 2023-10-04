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محمد الفلاح - بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يبحث كل منهما عن فوزه الأول في المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا في محاولته الثانية، ويتنافس بوروسيا دورتموند وميلان في مواجهة بعضهما البعض في سيجنال إيدونا بارك يوم الأربعاء.

تعرض رجال إدين ترزيتش للهزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، في حين ترك الروسونيري يتحسر على سلسلة من الفرص الضائعة في التعادل 0-0 مع نيوكاسل يونايتد.

بث مباشر يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وبورسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مع تعرض أسوار قلعة بارك دي برينس للحصار في عام 2023، ابتعدت مجموعة من الفرق عن ملعب باريس سان جيرمان بانتصارات شهيرة لتكتب عنها، لكن دورتموند لم يتمكن من الانضمام إلى هذا النادي الحصري حيث استسلم لتفوق الباريسيين قبل اسبوعين.

بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، منحت لمسة يد نيكلاس سولي الفرصة لكيليان مبابي ليسدد الكرة في الشباك من مسافة 12 ياردة، قبل أن يحكم ظهير جناح دورتموند السابق أشرف حكيمي على فريقه القديم بالهزيمة بهدفين قبل مرور ساعة.

أنهت الهزيمة في العاصمة الفرنسية سلسلة من 13 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات لفريق بوروسيا دورتموند، الذي يحتل المركز الأخير في تصنيف المجموعة السادسة مع بقاء الكثير من المباريات القارية، ورد الفريق على انتكاسته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا بثنائية. الدوري الألماني يفوز على فولفسبورج وهوفنهايم.

على الرغم من البطاقة الحمراء الحمقاء لرامي بن سبعيني ضد هوفنهايم، حيث ركل الظهير الأيسر الكرة بعيدًا بينما كان بالفعل على بطاقة صفراء، فإن أول هدف لنيكلاس فولكروج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وجهد ماركو رويس المرتجل والانطلاقة الفردية المثيرة من جوليان رايرسون أطالت تقدم دورتموند. سلسلة خالية من الهزائم محليًا، مما وضعهم في المركز الرابع في جدول الدوري الألماني الوليد.

ومع ذلك، مع قيام أندريه كراماريتش أيضًا بتسديد الشباك من مسافة 12 ياردة، يرحب دورتموند بميلانو في ملعبهم بشباك نظيفة واحدة فقط ليتباهى بها في آخر ست مباريات، على الرغم من أن إقصاء المنافسين على أرضهم أمر شائع في دوري أبطال أوروبا؛ استقبل العملاق الألماني هدفًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات قارية له على ملعب سيجنال إيدونا بارك.



جاءت الفرصة تلو الأخرى لميلان خلال معركتهم مع نيوكاسل العائدين إلى دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين، حيث لم يتمكن رجال ستيفانو بيولي من التغلب على إسرافهم، أو دافعوا عن فريق نيوكاسل أو بطولات نيك بوب لبدء مغامرتهم الأوروبية بطريقة مثالية.

لم يكن ما مجموعه 25 فرصة كافية لميلان لإرهاق نظرائهم الإنجليز، ولكن كما كان الحال مع دورتموند، قام الروسونيري بتصحيح تلك الأخطاء الأوروبية بسلسلة من النتائج المحلية الرائعة، منتصرًا في كل من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي. مسابقات.

خلال زيارة لاتسيو يوم السبت، شهد مشجعو سان سيرو شوطًا أول سلبيًا آخر، لكن تمريرتين من رافائيل لياو لنوح أوكافور وكريستيان بوليسيتش تسببت في الضرر في الدقيقة 45 الثانية، مما أبقى الروسونيري صاحب المركز الثاني متساويًا في النقاط مع جاره إنتر ميلان. القمة.

يمثل التعادل 0-0 مع نيوكاسل المرة الوحيدة هذا الموسم التي يفشل فيها فريق بيولي في تحقيق التقدم في الشباك، ولكن نظرًا لنتائج خروج المغلوب الهادئة نسبيًا في العام الماضي، أصبح لدى رجال بيولي الآن هدفين فقط لإظهارهما من آخر 540 دقيقة من المباراة. دوري أبطال أوروبا لكرة القدم - الفشل في التسجيل في كل من آخر ثلاث مسابقات قارية عالية المستوى.

ستكون المواجهة المثيرة يوم الأربعاء أول لقاء تنافسي بين ميلان ودورتموند منذ دور المجموعات في موسم 2002-2003، حيث انتصر الروسونيري 1-0 في ألمانيا بفضل جهد فيليبو إنزاغي، قبل أن ينتقم دورتموند بنفس النتيجة في سان سيرو حتى يناير. كولر.

في حين أن الحظر المحلي يأتي الآن في طريق بن سبعيني، فإن الظهير الأيسر الجزائري قادر على أن يأخذ مكانه في تشكيلة دورتموند الحادي عشر هذا الأسبوع، وهو أكثر مما يمكن قوله عن ماتيو موري (الركبة) أو توماس مونييه (أوتار الركبة).

يأمل ترزيتش أن يتمكن مارسيل سابيتزر من استئناف التدريب هذا الأسبوع حيث يتعافى من مشكلة العضلة المقربة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان، لكن زيارة ميلان قد تأتي في وقت مبكر جدًا بالنسبة للنمساوي، الذي يجب أن يشغل منصبه صالح أوزكان. في الوقت الحاضر.

كان إيمري تشان بديلًا فقط في الشوط الثاني ضد هوفنهايم، لكن لاعب ليفربول السابق يتوقع العودة إلى غرفة المحرك إلى جانب أوزكان، بينما يبقى أن نرى ما إذا كان هدف ريوس الثالث في الدوري الألماني هذا الموسم سيكون كافيًا للحفاظ على كريم أديمي. فى مزاد.

بالحديث عن لاعبي خط الوسط السابقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في غرفة العلاج، تعرض روبن لوفتوس-تشيك، فتى ميلان الجديد، لإصابة في البطن أمام لاتسيو في نهاية الأسبوع ولن يكون تحت تصرف فريقه هذا الأسبوع.

يؤدي غياب لوفتوس تشيك إلى تعقيد معضلة خط وسط بيولي، حيث أن إسماعيل بن ناصر (الركبة) ورادي كرونيتش (العضلة) خارج المنافسة أيضًا، لذلك من المتوقع أن ينضم يونس موسى إلى تيجاني ريندرز وإما توماسو بوبيجا أو ياسين عدلي في رمح ثلاثي الشعب.

ماتيا كالدارا (الكاحل) وبيير كالولو (العضلة) محصوران أيضًا في عيادة الزوار، ونظرًا لهدفه في نهاية الأسبوع، يمكن أن يشعر بوليسيتش بالثقة في صد صامويل تشوكويزي للبدء ضد ناديه القديم على الجهة اليمنى.



التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند:

كوبيل؛ رايرسون، هوميلز، شلوتربيك، بينسبيني؛ أوزكان، كان، براندت؛ مالين، فولكروج، أديمي

تشكيلة ميلان المحتملة:

مينيان؛ كالابريا، توموري، ثياو، هيرنانديز؛ موسى، ريندرز، بوبيجا؛ بوليسيتش، جيرو، لياو

