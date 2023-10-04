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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا يتطلع مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلى التعافي من الهزائم المحلية المتتالية عندما يسافر إلى ألمانيا لخوض مباراة في دور المجموعات مع آر بي لايبزيج مساء الأربعاء.

ويتقاسم فريق سيتيزنز ودي روتن بولن صدارة المجموعة السابعة بعد فوزهما على ريد ستار بلجراد ويونج بويز على التوالي بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية قبل أسبوعين.

على الرغم من بيع عدد قليل من اللاعبين الأساسيين في الصيف، بما في ذلك جوسكو جفارديول إلى مانشستر سيتي، حقق فريق لايبزيج بداية رائعة للموسم الجديد، حيث فاز بسبعة وتعادل مرة واحدة وخسر واحدة فقط من أول تسع مباريات في جميع المسابقات.

بعد ما يزيد قليلًا عن شهر من فوزه المريح 3-0 على بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية، بدا أن فريق Die Roten Bullen في طريقه لتحقيق فوز آخر على العملاق البافاري في الدوري الألماني يوم السبت، عندما سجل لويس أوبيندا وكاستيلو هدفين. وضع لوكيبا رجال ماركو روز في المقدمة بنتيجة 2-0 في أول 26 دقيقة على ملعب ريد بول أرينا.

ومع ذلك، أنقذ بايرن التعادل 2-2 بفضل هدفي هاري كين وليروي ساني في الشوط الثاني، منهيًا سلسلة انتصارات لايبزيغ المكونة من أربع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى، وتراجع فريق روز بعد ذلك إلى المركز الخامس في الجدول، وإن كان بثلاث مباريات فقط. نقطة خلف باير ليفركوزن متصدر الدوري.

سيرحب لايبزيغ بالعودة السريعة إلى ملعب ريد بول أرينا حيث فازوا بـ12 وتعادلوا في ثلاث من آخر 17 مباراة على أرضهم في جميع البطولات منذ مطلع العام، وسجلوا هدفين على الأقل في 11 مناسبة في هذه العملية.

ويسعى فريق Die Roten Bullen إلى الانتقام من حامل اللقب مانشستر سيتي بعد تعرضه لخسارة ثقيلة بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين أمام سيتيزنز في دور الـ16 الموسم الماضي، حيث تعادل ذهابًا 1-1 على أرضه تلاه هزيمة ساحقة 7-0 خارج أرضه. الهزيمة في المباراة العكسية.

للمرة الأولى منذ يناير من الموسم الماضي، تعرض مانشستر سيتي لخسارتين متتاليتين في جميع المسابقات بعد هزيمته في الدور الثالث لكأس الاتحاد الأوروبي أمام نيوكاسل يونايتد، بالخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز. عطلة نهاية الاسبوع؛ خسر المواطنون اثنتين فقط من مبارياتهم الـ 41 السابقة قبل هذه التعويذة.

ساعد هدف روبن دياس في مرماه والفائز في الشوط الثاني من هوانج هي تشان، على جانبي ركلة حرة مذهلة من جوليان ألفاريز، ولفرهامبتون - الذي قمع بشكل مثير للإعجاب هيمنة السيتي المعتادة في الثلث الأخير على الرغم من تسديدة واحدة فقط على المرمى - في المطالبة الحد الأقصى من النقاط في Molineux وإنهاء البداية المثالية للمواطنين لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد.

تم الكشف ثغرة صغيرة في درع السيتي في الأسابيع الأخيرة حيث تأخروا أربع مرات في آخر خمس مباريات، وخسروا مرتين في هذه الجولة، ولا يستطيع فريق بيب جوارديولا تحمل بداية بطيئة أخرى إذا كانوا يرغبون في العودة إلى الدوري الممتاز. حقق الفوز على فريق لايبزيج المتألق، قبل مواجهة آرسنال على ملعب الإمارات في مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

يبشر المستوى المثير للإعجاب لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بالخير في سعيهم لتجنب الهزيمة الثالثة على التوالي، حيث خسروا اثنتين فقط من آخر 30 مباراة في دور المجموعات، بينما مددوا مسيرتهم الخالية من الهزائم في المسابقة إلى 14 مباراة عندما لقد عادوا من الخلف في الشوط الأول ليهزموا ريد ستار 3-1 على ملعب الاتحاد في الجولة الأولى.

ومع ذلك، فشل الفائزون بالثلاثية في تحقيق الفوز في كل زياراتهم الأربع الأخيرة إلى ألمانيا، بما في ذلك الرحلتين السابقتين إلى لايبزيغ، حيث سبق التعادل 1-1 الموسم الماضي الهزيمة 2-1 على ملعب ريد بول أرينا في الدوري الألماني. 2021-22 مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تعرض مدافع لايبزيغ بنيامين هنريكس لإصابة طفيفة في أوتار الركبة وسيغيب عن مباراة الأربعاء، لينضم إلى داني أولمو وويلي أوربان وإل تشاديل بيتشيابو، الذين يعانون جميعًا من إصابات في الركبة، في غرفة العلاج. في هذه الأثناء، من المشكوك فيه أن يعاني تيمو فيرنر من مشكلة في الظهر.

ومع ذلك، فإن كيفن كامبل متاح للاختيار على الرغم من تعرضه لإصابة في الفخذ خلال التعادل مع بايرن نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتنافس مع نيكولا سيوالد وأمادو هايدارا لبداية في خط الوسط جنبًا إلى جنب مع زافير شلاجر، الذي سجل في دوري أبطال أوروبا. الدوري ضد يونج بويز قبل أسبوعين، حيث يعمل تشافي سيمونز وإميل فورسبيرج بشكل أكبر كلاعبي خط وسط متقدمين.

على الرغم من تسجيله خمسة أهداف في ثماني مباريات في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، إلا أن بنيامين سيسكو بدأ مرة واحدة فقط مع لايبزيغ، وقد يبدأ مرة أخرى كبديل يوم الأربعاء مع استمرار أوبيندا ويوسف بولسن في شراكتهما في خط الهجوم.

أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فلا يزال كيفن دي بروين غائبًا عن الملاعب بسبب إصابة طويلة الأمد في أوتار الركبة، لكن جون ستونز (عضلة) وبرناردو سيلفا (ساقه) سافرا إلى ألمانيا ويمكن أن يشاركا في تشكيلة المباراة يوم الأربعاء.

يقضي رودري حاليًا عقوبة الإيقاف المحلي، لكنه متاح للاختيار ضد لايبزيج وكشف جوارديولا أن الإسباني سيلعب في خط الوسط، ويفترض أن يلعب جنبًا إلى جنب مع ماتيو كوفاسيتش أو ماتيوس نونيس.

يتنافس جفارديول لمواجهة ناديه السابق وسيضغط ليحل محل ناثان آكي في الجانب الأيسر من الدفاع، بينما يمكن لجاك جريليش أن يحل محل جيريمي دوكو أو فيل فودين في التشكيلة الأساسية.

سجل ألفاريز ثنائية في دوري أبطال أوروبا ضد ريد ستار في الأسبوع الأول، ومن المتوقع أن يستمر في الهجوم مع إيرلينج هالاند، الذي سجل 11 هدفًا في ست مباريات فقط ضد لايبزيج بما في ذلك خمسة الموسم الماضي.



التشكيلة الأساسية المحتملة لنادي آر بي لايبزيج:

بلاسويتش؛ كلوسترمان، سيماكان، لوكيبا، راوم؛ شلاغر، كامبل. سيمونز، فورسبيرج؛ بولسن، أوبندا

التشكيلة الأساسية المحتملة لمانشستر سيتي:

إيدرسون؛ ووكر، أكانجي، دياس، جفارديول؛ رودري، كوفاسيتش؛ فودين، ألفاريز، دوكو؛ هالاند