شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لـ"الخليج 365": تمديد عقد الكرتى موسما.. والتجديد لأسامة جلال 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز، حقيقة انتهاء تعاقد المغربي وليد الكرتي وأسامة جلال لاعبا الفريق الكروي الأول، مع النادي السماوي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحهم أحقية التوقيع لاي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون أنتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ ”الخليج 365” إنه تم تمديد عقد وليد الكرتي لمدة موسم إضافي، حيث إن هناك بند في عقده مع بيراميدز، يمنح النادي احقية التمديد لموسم إضافي بعد انتهاء التعاقد، وهو ما فعله بيراميدز.

تابع المصدر حديثه، مؤكدًا إنه تم أيضًا تجديد تعاقد أسامة جلال مدافع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك في نهاية الموسم المنقضي، ليصبح الثنائي لاعبان فى صفوف بيراميدز ولا يحق لهم الرحيل دون موافقة النادي.