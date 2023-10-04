شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: التجارب البرتغالية الناجحة فى مصر سهلت عملى مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لم يتردد في قبول مهمة تدريب منتخب مصر بعد العرض والمشروع الذى تقدم به حازم إمام، موضحا أنه كان يملك الشغف للعمل مع منتخب بحجم المنتخب الوطني.

وتابع فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لقناة beinsports: "سأواصل عملى لتجهيز المنتخب الأول في مصر، ومنذ بدأت العمل حرصت على استطلاع واستكشاف المواهب، والمنتخب عاش ظروف جيدة خلال الفترة التي حقق فيها البطولات القارية".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه استشعر الحالة الإيجابية من جميع أفراد المنظومة الكروية وبما فيها اتحاد الكرة الذى يمثل الهيكل الأساسي لإدارة المنتخبات، وأحيانا يكون الفاصل الزمني طويل بين المعسكرات ويصل لشهرين وثلاثة، لكن جودة اللاعبين تجعل عملنا سهلا حينما ينضمون للمعسكرات.

وأوضح المدرب البرتغالي، أن المدربين المدربين البرتغاليين حققوا النجاحات الكبيرة في مصر، وهذا ساعدنا في تكوين أرضية جيدة للعمل، وكان لابد من وجود مرجعية للمدرسة التدريبية البرتغالية، كما أن هناك تشابهات بين الشعب البرتغالي والشعب المصري".

وتلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

ويعلن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب المحلية، غدا الخميس استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر أكتوبر الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 16 أكتوبر في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.